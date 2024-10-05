Türk Telekom, 19 sayı geriden gelip Galatasaray'ı mağlup etti!

Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, 19 sayı geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 72-70 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Telekom, 19 sayı geriden gelip Galatasaray'ı mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ekim 2024 20:03
Son güncelleme 05 Ekim 2024 20:21
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, Galatasaray'ı 19 sayı geriye düştüğü maçta 72-70 yendi.

İki takımın da hücumda zorlanarak başladığı maçın ilk 5 dakikasını Galatasaray 10-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 22-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından basketlerle başlayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 15-29. Palmer ve Cummings'le etkili olan Galatasaray, 16. dakikada farkı 19 sayıya (21-40) yükseltti ve Türk Telekom'a mola aldırdı. Türk Telekom devrenin sonunda farkı biraz indirse de konuk ekip soyunma odasına 15 sayı farkla 44-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı ve Galatasaray, 25. dakikayı 50-38 üstün geçti. Genç oyuncusu Melih Tunca'yla hem savunma hem de hücumda etkili olan Türk Telekom, final periyoduna girilirken farkı tek haneler çekti: 49-57.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Türk Telekom, Hanlan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 3 sayıya indirdi: 60-63. Türk Telekom, bitime 58.7 saniye kala skora 70-70'le dengeyi getirdi. Türk Telekom, Bess'in 17.3 saniye kala attığı zor şutla maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 72-70. Son hücumu kullanan Galatasaray, 2.6 saniye kala Livingston'la top kaybı yaptı. Kenardan topu çıkartırken hata yapmayan Türk Telekom, ilk yarısında 19 sayı geriye düştüğü maçı 72-70 kazandı.

Salon: Ankara
Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk
Türk Telekom: Heidegger 2, İsmet Akpınar 3, Bess 11, Alexander 18, Makoundou 2, Berkan Durmaz 3, Brown 4, Melih Tunca 9, Mahir Ağva 2, Hanlan 18
Galatasaray: Livingston 5, Palmer 20, Efianayi 4, Sadık Emir Kabaca 8, Delgado 9, Cummings 7, Blumbergs 2, Samet Geyik 2, Izundu 10, Altan Çamoğlu, Can Korkmaz 3
1. Periyot: 11-22
Devre: 29-44
3. Periyot: 49-57

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery