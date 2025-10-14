Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı

2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, genel kategoride 10'uncu, kadınlarda ise 16'ncı sırayı aldı.



Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon 9'uncu tur maçlarıyla sona erdi. Şampiyonaya genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde ise 36 ülkenin takımı katıldı.



Büyükusta (GM) ünvanlı oyuncular Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Işık Can'dan oluşan milli takım, 10'uncu olarak tarihteki en iyi derecesini aldı. Ayrıca Işık Can, masa derecelerinde yedek masa 2'nciliğini elde etti.



Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Aydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan kadın milli takımı ise turnuvayı 16'ncı sırada bitirdi.



