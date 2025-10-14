14 Ekim
Estonya-Moldova
1-1
14 Ekim
Andora-Sırbistan
0-07'
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
0-06'
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
0-07'
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
0-07'
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
0-07'
14 Ekim
İtalya-İsrail
0-05'
14 Ekim
Letonya-İngiltere
0-07'
14 Ekim
Nijerya-Benin
4-0
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı

Türkiye, genel kategoride 10. olarak tarihteki en iyi sonucunu elde etti.

calendar 14 Ekim 2025 21:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk oyuncular, Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'na katıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2025 Avrupa Takımlar Satranç Şampiyonası'nda mücadele eden Türk Milli Takımı, genel kategoride 10'uncu, kadınlarda ise 16'ncı sırayı aldı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen organizasyon 9'uncu tur maçlarıyla sona erdi. Şampiyonaya genel kategoride 40, kadınlar kategorisinde ise 36 ülkenin takımı katıldı.

Büyükusta (GM) ünvanlı oyuncular Ediz Gürel, Mustafa Yılmaz, Emre Can, Vahap Şanal ve Işık Can'dan oluşan milli takım, 10'uncu olarak tarihteki en iyi derecesini aldı. Ayrıca Işık Can, masa derecelerinde yedek masa 2'nciliğini elde etti.

Ekaterina Atalık, Sıla Çağlar, Gülenay Aydın, Ceren Tırpan ve Elif Zeren Yıldız'dan oluşan kadın milli takımı ise turnuvayı 16'ncı sırada bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.