Türk okçuluğunun 2025 hedefi '63 madalyayı' geçmek

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, 2025 yılında geçen yıl aldıkları 63 madalya sayısının üzerine çıkacaklarına inandığını açıkladı. Ergin, AA muhabirine, 2024 yılının Türk okçuluğu açısından oldukça başarılı geçtiğini söyledi.



Geçen yıl sporcuların katıldığı uluslararası şampiyonalarda 63 madalyaya ulaştığı bilgisini veren Ergin, olimpiyat ve paralimpik oyunlarında Türk okçularının madalya almasının önemli olduğunu vurguladı.



Ergin, katıldığı tüm yarışmalarda Türk sporcularının mutlaka podyumda yer almayı başardığını, bu durumun kendilerini çok mutlu ettiğini dil getirdi.



Yaptıkları toplantılarla 2024 verilerini detaylı değerlendirdiklerini anlatan Ergin, "Bunu yaparken 2025 yılı hazırlıklarımızı da sürdürüyoruz. 2025 bizim için hızlı başlayacak. Nisan ayında Dünya Kupası'nın ilk ayağı ABD'de gerçekleşecek. Bu sene Dünya Kupası'nın ayakları ABD'nin yanı sıra İspanya, Türkiye ve Çin'de yapılacak. Amacımız bu 4 ayakta yeterli puanları toplayıp finalde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Eylül ayında Kore'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda da hedefimiz hem olimpik hem de para okçuluk alanlarında başarıya ulaşmak." dedi.



"Sene sonunda 63 madalyanın üzerine çıkmış oluruz"



Samsun'da Şubat ayında Salon Avrupa Şampiyonası düzenleneceğini anımsatan Ergin, "Bu turnuvaya 36 kişilik büyük bir kadro ile katılacağız. Kanada'da da Gençler Dünya Şampiyonası yapılacak. Orada da çok iyi bir ekibimiz var. Bu yıl madalya sayısını daha da yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Sene sonunda 63 madalyanın üzerine çıkmış oluruz." diye konuştu.



Milli okçuların son dönemde uluslararası organizasyonlarda gösterdiği performansın ardından okçuluğa ilginin arttığına da değinen Ergin, Türkiye'nin başarı ivmesinin her geçen yıl yükseleceğine inandığını sözlerine ekledi.



