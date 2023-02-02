Türk Hava Yolları, Avrupa'da rakibini rahat geçti!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası Play-Off Turu'nun ilk maçında Türk Hava Yolları, deplasmanda İtalyan'nın e-work Busto Arsizio takımını 3-0 yendi.



e-work Arena'da oynanan müsabakaya iki takımda iyi başlarken, çekişmeli geçen ilk seti Türk Hava Yolları 25-20 önde tamamladı.



İkinci sete etkili başlayan, setin sonlarına doğru farkı 7 sayıya (13-20) kadar çıkaran Türk Hava Yolları, savunmada iyi oynadığı ikinci seti 25-14 önde tamamladı.



Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren Türk Hava Yolları, üçüncü seti 25-21, maçı da 3-0 kazandı.



İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 7 Şubat Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.



Türk Hava Yolları'na, rövanş mücadelesinde kazanacağı en az 2 set veya her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.





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