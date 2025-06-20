Türk güreşinde tarihi hamleler

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül'ün başkanlığa seçilmesinin ardından önemli hamlelere imza atmaya başladı.Güreşte 11 olan lisans çıkarma yaşı 8'e indirilerek sporcu havuzu ciddi anlamda genişletilecek. Bununla birlikte yapılacak yeni kapalı spor salonuyla Anadolu'nun güreş merkezinin Sivas şehri olması hedefleniyor.Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 5 ayrı yaş grubunda düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası için geldiği Sivas'ta AA muhabirine açıklamada bulunan Akgül, federasyon başkanlığına aday olduğu dönemde verdiği sözleri bir bir hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Sivas'ta düzenledikleri şampiyonada 10 minderde 6 bin 300 sporcunun güreştiğini dile getiren Akgül, çok ciddi bir organizasyonu hayata geçirdiklerini ifade etti.Şampiyonaya katılan tüm sporculara Gençlik ve Spor Bakanlığının federasyonlarına sağladığı bütçe ve federasyonun öz kaynaklarıyla mayo, tişört, eşofman takımı hediye ettiklerini aktaran Akgül, emeği geçenlere teşekkür etti.Güreş tarihinde ilk kez ilk 5'e giren sporculara madalya verdiklerini anlatan Taha Akgül, şunları kaydetti:Akgül, memleketi olan Sivas'ın Türk güreşine önemli katkılar sunduğuna dikkati çekerek,ifadelerini kullandı.Sivas'ta A Milli Takım kampları yapmayı hedeflediklerini söyleyen Akgül, şehre bu anlamda müjde vermek istediklerini belirtti.Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatında yapılan değişiklik doğrultusunda lisans çıkarma yaşının 8'e indirildiğini anımsatan Akgül, bunun tarihi bir adım olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: