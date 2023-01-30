Türk Gecesi'ne Cedi Osman damgası!

Cedi Osman, NBA'daki Türk Mirası Gecesi'ne attığı 29 sayıyla damgasını vurmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türk Gecesi'ne Cedi Osman damgası!
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30 Ocak 2023 08:38
NBA'daki 'Türk Mirası Gecesi'nde Cedi Osman kariyer sayı rekorunu egale etti.

Clevaland Cavaliers'ın Los Angeles Clippers'ı sahasında 122-99 mağlup ettiği maçta Cedi Osman, kenardan oyuna dahil oldu.

21.58 dakika süre alan Cedi Osman, 7'de 7 üçlük isabetiyle birlikte toplamda 13'de 11 şutla oynadı. Cedi, 29 sayıyla kariyer rekorunu egale etti. 2 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile de istatistik kağıdını doldurdu.

Cavaliers'ta Darius Garland 16, Jarrett Allen 16, Caris LeVert 12, Donovan Mitchell 11 sayıyla oynadı.

Clippers'ın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George bu maçta forma giymedi.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets 122-117 Miami Heat
Memphis Grizzlies 112-100 Indiana Pacers
Milwaukee Bucks 135-110 New Orleans Pelicans

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