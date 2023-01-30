Türk Gecesi'ne Cedi Osman damgası!

🇹🇷NBA'daki 'Türk Mirası Gecesi'nde Cedi Osman kariyer rekorunu egale etti.



✨29 Sayı

✨7/7 Üçlük



✨2 Ribaund

✨2 Asist

✨2 Top Çalma

✨1 Blokpic.twitter.com/ijh9hkhGOL



— Sporxtv (@sporxtv) January 30, 2023

NBA'daki 'Türk Mirası Gecesi'nde Cedi Osman kariyer sayı rekorunu egale etti.Clevaland Cavaliers'ın Los Angeles Clippers'ı sahasında 122-99 mağlup ettiği maçta Cedi Osman, kenardan oyuna dahil oldu.21.58 dakika süre alan Cedi Osman, 7'de 7 üçlük isabetiyle birlikte toplamda 13'de 11 şutla oynadı. Cedi, 29 sayıyla kariyer rekorunu egale etti. 2 ribaund, 2 asist, 2 blok ve 1 top çalma ile de istatistik kağıdını doldurdu.Cavaliers'ta Darius Garland 16, Jarrett Allen 16, Caris LeVert 12, Donovan Mitchell 11 sayıyla oynadı.Clippers'ın yıldızları Kawhi Leonard ve Paul George bu maçta forma giymedi.Charlotte Hornets 122-117 Miami HeatMemphis Grizzlies 112-100 Indiana PacersMilwaukee Bucks 135-110 New Orleans Pelicans