Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-79'luk skorla kazandı.
Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.
DETAYLAR BİRAZDAN!...
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-79'luk skorla kazandı.
Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.
DETAYLAR BİRAZDAN!...