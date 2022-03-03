Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 84-79 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk derbisinde kazanan Anadolu Efes!
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03 Mart 2022 22:19
Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasındaki derbide Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan ve son dakikaları müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Anadolu Efes 84-79'luk skorla kazandı.

Anadolu Efes bu sonuçla ligdeki 14. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyette kaldı.

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