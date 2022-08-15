Turgay Altay: 'Her istediğimizi yapabildik'

Sakaryaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen Göztepe Teknik Direktörü Turgay Altay geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Albayrak'ın ailesine başsağlığı diledi.



Taraftarıyla bütünleşmiş bir camia olduklarını aktaran Altay, "Bu galibiyeti Fırat Albayrak kardeşimize armağan ediyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.



Maçın başından sonuna kadar istediklerini yaptıklarını belirten Altay, maça çok iyi başladıklarını ve oyun planlarını rakibin üzerinde birçok pozisyon yakalayarak uyguladıklarını kaydetti.



Biraz ciddiyetten uzaklaşıldığında hemen cezanın kesildiğini ifade eden Altay, "Bugün de tam böyle bir maç oluyordu. Son dakika ayağımızdaki topu rakibe verdik. Faul olmasa inanılmaz üzülürdüm." şeklinde konuştu.



Sakaryaspor taraftarının içinde maç izlemiş birisi olarak, iki takımın dostluğunun Türk futbola örnek olmasını dileyen Altay, "Kazanmak kaybetmek bir yana, bu olgunun Türk futbolunda her sahada bir parça yerleşik olmasını temenni ediyorum." dedi.



Altay, Sakaryaspor'a sezon boyunca başarılar diledi.



Maçın uzatma dakikalarında Sakaryaspor'un attığı ve VAR'da iptal edilen golün sorulması üzerine Altay, "Normalde bir temas vardı, golün faul olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ