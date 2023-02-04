Tuğba Danışmaz, Fransa'da birinci oldu

Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da salon yarışmalarında üç adım atlamada birinci oldu

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tuğba Danışmaz, Fransa'da birinci oldu
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04 Şubat 2023 16:41
Milli atlet Tuğba Danışmaz, Fransa'da düzenlenen Uluslararası Salon Yarışmaları'nda üç adım atlamada birincilik elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Miramas kentinde yapılan organizasyonda üç adım atlama branşında yarışan milli atlet Tuğba Danışmaz 13.83'lük derecesiyle birinci oldu.

60 metre engelde yarışan Mikdat Sevler 7.80 ile ikinci, Şevval Ayaz B grubunda 8.34 ile ikinci, 60 metrede mücadele eden Ertan Özkan 6.68 derecesi üçüncü sırayı aldı.

Organizasyonda 60 metrede Kayhan Özer 6.69 ile dördüncü, yüksek atlamada yarışan Alperen Acet ise 2.06'lık derecesiyle altıncı oldu.

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