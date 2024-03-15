Tudor, Lazio ile imzalıyor

Lazio, Igor Tudor ile 2025 yılına kadar sürecek sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Tudor, Lazio ile imzalıyor
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15 Mart 2024 12:08
Lazio, Maurizio Sarri sonrası yeni teknik direktörü için harekete geçti.

İtalyan temsilcisi, bir süredir temasta olduğu Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Hırvat teknik adam, Lazio ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalayacak. Tudor'un sözleşmesinde bir yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.

Lazio ile Igor Tudor arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

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