Tudor'dan Sassuolo isyanı: '50-100 milyon euro...'

Hellas Verona Teknik Direktörü Igor Tudor, Sampdoria ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Hırvat teknik adam yaptığı açıklamada Sassuolo oyuncularının yüceltilip kendi oyuncularının yeterince hakkının verilmediğini söyledi.



Tudor, "Bu takımın daha fazla ne yapması gerektiğini bilmiyorum. Her gün Sassuolo oyuncuları için 50-100 milyon euroluk teklifler geldiği haberlerini duyuyorum. Farkında mısınız bilmiyorum ama onlardan 3 puan öndeyiz. Harika işler yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Igor Tudor yönetimindeki Hellas Verona, Serie A'da topladığı 49 puanla 9. sırada bulunuyor.





İLGİLİ VİDEO