Trezeguet'in geri dönüş tarihi belli oldu!

Trabzonspor'da, takımın 3 kanat oyuncusunun da sakatlanmasıyla kanat mevkinde oynayacak oyuncu arayışına girildi.
Mislav Orsic ve Edin Visca'nın ardından son olarak Mahmoud Trezeguet'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kanatları boşta kalan takımda arayışlar hızlandı.
İKİ AY SAHALARDA UZAK
Galatasaray maçında kaburgası kırılan sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yapılacak transferin iki kanatta da oynayabilmesi öncelikli tercih olacak.
Mislav Orsic ve Edin Visca'nın ardından son olarak Mahmoud Trezeguet'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kanatları boşta kalan takımda arayışlar hızlandı.
İKİ AY SAHALARDA UZAK
Galatasaray maçında kaburgası kırılan sol kanat oyuncusu Mahmoud Trezeguet'in en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenirken, yapılacak transferin iki kanatta da oynayabilmesi öncelikli tercih olacak.