Trent Alexander-Arnold özel güvenlik tuttu

Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, 1 yıldır kendisiyle birlikte olmak isteyen bir kadın yüzünden özel güvenlik tuttu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trent Alexander-Arnold özel güvenlik tuttu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Şubat 2024 17:08
Liverpool'un ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold kendisine özel güvenlik tuttu.

KADIN TAKİPÇİSİ VAR

Daily Mail'de yer alan habere göre Trent Alexander-Arnold'ın yaklaşık olarak 1 yıldır kendisiyle birlikte olmak isteyen kadın takipçisi olduğu ve bu sebepten dolayı yıldız oyuncunun her şeyi denediği ve sonrasında kendisine özel güvenlik tuttuğu söylendi.

Trent'in daha öncesinde telefon numarasını değiştirdiği ve evine alarmlar taktırdığı da söylendi.

Ancak durumun son zamanlarda çok daha kötüleştiği ve Alexander-Arnold kendisini korumak için bir koruma ve özel dedektif tutmak zorunda kaldığı söylendi. Raporda ayrıca kadının, Trent'in evine, Liverpool'un antrenman sahasına geldiği ve hatta onu en sevdiği restoranlara kadar takip ettiği belirtiliyor.

29 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery