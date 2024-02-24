Trent Alexander-Arnold özel güvenlik tuttu

Liverpool'un ve İngiltere Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold kendisine özel güvenlik tuttu.



KADIN TAKİPÇİSİ VAR



Daily Mail'de yer alan habere göre Trent Alexander-Arnold'ın yaklaşık olarak 1 yıldır kendisiyle birlikte olmak isteyen kadın takipçisi olduğu ve bu sebepten dolayı yıldız oyuncunun her şeyi denediği ve sonrasında kendisine özel güvenlik tuttuğu söylendi.



Trent'in daha öncesinde telefon numarasını değiştirdiği ve evine alarmlar taktırdığı da söylendi.



Ancak durumun son zamanlarda çok daha kötüleştiği ve Alexander-Arnold kendisini korumak için bir koruma ve özel dedektif tutmak zorunda kaldığı söylendi. Raporda ayrıca kadının, Trent'in evine, Liverpool'un antrenman sahasına geldiği ve hatta onu en sevdiği restoranlara kadar takip ettiği belirtiliyor.



29 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Liverpool formasıyla 29 resmi maça çıkan Trent Alexander-Arnold bu karşılaşmalarda 2 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.





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