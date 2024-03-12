Trendyol Süper Lig'de son görünüm

TAKIMLAR O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 29 25 3 1 64 17 47 78 2.FENERBAHÇE 29 24 4 1 76 23 53 76 3.TRABZONSPOR 29 15 4 10 49 37 12 49 4.BEŞİKTAŞ 29 14 4 11 39 34 5 46 5.KASIMPAŞA 29 12 7 10 50 51 -1 43 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 29 12 6 11 37 33 4 42 7.ÇAYKUR RİZESPOR 29 11 6 12 33 46 -13 39 8.BITEXEN ANTALYASPOR 29 9 11 9 33 32 1 38 9.EMS YAPI SİVASSPOR 29 9 11 9 35 39 -4 38 10.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR 29 8 12 9 42 38 4 36 11.YILPORT SAMSUNSPOR 29 10 6 13 35 38 -3 36 12.CORENDON ALANYASPOR 29 8 12 9 37 42 -5 36 13.MONDİHOME KAYSERİSPOR 29 10 9 10 36 42 -6 36 14.TÜMOSAN KONYASPOR 29 7 11 11 30 41 -11 32 15.GAZİANTEP FK 29 8 7 14 33 41 -8 31 16.MKE ANKARAGÜCÜ 29 6 12 11 34 38 -4 30 17.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 12 11 33 40 -7 30 18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 7 8 14 33 37 -4 29 19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 29 6 8 15 33 61 -28 26 20.İSTANBULSPOR 29 3 7 19 22 54 -32 13

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi.Haftanın kapanış maçında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Kırmızı-siyahlı takım, yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde çıktığı ilk müsabakayı 2-0 kazandı.Haftaya 2 puan farkla zirvede giren Galatasaray ve takipçisi Fenerbahçe, maçlarını kazanarak yollarına devam etti. Sarı-kırmızılılar, sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2, sarı-lacivertliler ise evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Bu sonuçların ardından şampiyonluk yarışında sıralama değişmeden son 9 haftaya girildi.Trabzonspor ile Beşiktaş'ın matematiksel olarak şampiyonluk ihtimali bitti.Ligde son 10 maçını kazanarak yoluna devam eden sarı-kırmızılılar, 29. haftanın ardından üçüncü sıradaki bordo-mavililer ile 29 ve dördüncü siyah-beyazlılar ile 32 puan fark yakaladı.Kalan bölümde tüm maçlarını kaybetse bile iki takım tarafından geçilme ihtimali bulunmayan Galatasaray, şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ile baş başa kaldı.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:Galatasaray-Çaykur Rizespor: 6-2EMS Yapı Sivasspor-Corendon Alanyaspor: 1-2TÜMOSAN Konyaspor-Yukatel Adana Demirspor: 2-2Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 5-1RAMS Başakşehir-Bitexen Antalyaspor: 1-0Mondihome Kayserispor-Atakaş Hatayspor: 1-1İstanbulspor-Kasımpaşa: 1-2Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: 2-1Fenerbahçe-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1Gaziantep FK-Beşiktaş: 2-0Ligde tamamlanan 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Not: Mondihome Kayserispor ve İstanbulspor'un üçer puanı silinmiştir.Süper Lig'de 30. hafta 15 Mart Cuma günü yapılacak 2 müsabakayla başlayacak. Program şöyle:15 Mart Cuma:20.30 Siltaş Yapı Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)16 Mart Cumartesi:13.30 Corendon Alanyaspor-Mondihome Kayserispor (Alanya Oba)16.00 MKE Ankaragücü-RAMS Başakşehir (Eryaman)20.30 Yukatel Adana Demirspor-EMS Yapı Sivasspor (Yeni Adana)20.30 Beşiktaş-Bitexen Antalyaspor (Tüpraş)17 Mart Pazar:13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)16.00 Atakaş Hatayspor-Yılport Samsunspor (Mersin)16.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)20.30 Trabzonspor-Fenerbahçe (Papara Park)