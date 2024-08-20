Trendyol Süper Lig'de puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın perdesi kapandı.
Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.
Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı, Eyüpspor ise Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.
İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü konuk takımlar, 3'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2
Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2
Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2
Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1
NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.
Puan durumu
Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
3. hafta
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (GAİN Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
NOT: Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçlar ertelendi. Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecek.
Ligde 2. hafta, Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK maçlarıyla tamamlandı.
Hatayspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı, Eyüpspor ise Bodrum FK'yi 4-1 mağlup etti.
İkide iki yapan Beşiktaş, 6 puan ve averajla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlı takımla aynı puanı bulunan son şampiyon Galatasaray ise ikinci sırada yer aldı.
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan 9 müsabakanın 4'ünü konuk takımlar, 3'ünü ise ev sahibi ekipler kazandı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu hafta oynanan karşılaşmalarda toplam 33 gol kaydedildi.
Sonuçlar
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray: 1-2
Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor: 1-2
Göztepe-Fenerbahçe: 2-2
Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 1-2
RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor: 4-2
Beşiktaş-Antalyaspor: 4-2
Gaziantep FK-Samsunspor: 0-1
Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
ikas Eyüpspor-Sipay Bodrum FK: 4-1
NOT: Trabzonspor, 2. haftayı bay geçti.
Puan durumu
Ligin 2. haftasında yapılan müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.BEŞİKTAŞ
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2.GALATASARAY
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|2
|6
|3.İKAS EYÜPSPOR
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|4.RAMS BAŞAKŞEHİR
|2
|1
|1
|0
|5
|3
|2
|4
|5.ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.FENERBAHÇE
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|7.NET GLOBAL SİVASSPOR
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|8.TÜMOSAN KONYASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
|9.GAZİANTEP FK
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|10.SAMSUNSPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|11.GÖZTEPE
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|12.TRABZONSPOR
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|13.KASIMPAŞA
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|14.ATAKAŞ HATAYSPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|15.CORENDON ALANYASPOR
|2
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|1
|16.ANTALYASPOR
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|17.BELLONA KAYSERİSPOR
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
|18.ADANA DEMİRSPOR
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|19.SİPAY BODRUM FK
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
21.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (GAİN Park)
24 Ağustos Cumartesi:
19.15 Net Global Sivasspor-ikas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)
21.45 Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor (Stat henüz açıklanmadı)
25 Ağustos Pazar:
19.15 Kasımpaşa-Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)
21.45 Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
21.45 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)
NOT: Avrupa kupalarında play-off aşamasında mücadele edecek Galatasaray, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in ligin 3. haftasında oynayacağı maçlar ertelendi. Beşiktaş, 3. haftayı bay geçecek.
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