Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Tuzlaspor: 2-1
Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Manisa FK-Göztepe: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2
Altay-Bodrum FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
7. hafta programı
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)
Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
Sonuçlar
1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Tuzlaspor: 2-1
Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Manisa FK-Göztepe: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2
Altay-Bodrum FK: 1-1
Puan durumu
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|1.EYÜPSPOR
|6
|6
|0
|0
|16
|2
|14
|18
|2.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|6
|3
|3
|0
|10
|4
|6
|12
|3.AHLATCI ÇORUM FK
|6
|4
|0
|2
|9
|4
|5
|12
|4.KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|9
|7
|2
|12
|5.BODRUM FK
|6
|3
|2
|1
|8
|2
|6
|11
|6.MANİSA FK
|6
|3
|2
|1
|8
|2
|6
|11
|7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|3
|2
|1
|6
|2
|4
|11
|8.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|3
|1
|2
|6
|8
|-2
|10
|9.GÖZTEPE
|6
|2
|2
|2
|4
|4
|0
|8
|10.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR
|6
|2
|2
|2
|5
|7
|-2
|8
|11.ERZURUMSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|4
|2
|6
|12.ADANASPOR
|6
|2
|0
|4
|5
|7
|-2
|6
|13.BOLUSPOR
|6
|1
|3
|2
|4
|6
|-2
|6
|14.SAKARYASPOR
|6
|1
|2
|3
|3
|7
|-4
|5
|15.BITEXEN GİRESUNSPOR
|6
|1
|1
|4
|4
|8
|-4
|4
|16.ALTAY
|6
|1
|1
|4
|5
|11
|-6
|4
|17.TUZLASPOR
|6
|1
|0
|5
|3
|16
|-13
|3
|18.ÜMRANİYESPOR
|6
|0
|2
|4
|2
|12
|-10
|2
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)