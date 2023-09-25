Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'de haftanın sonuçları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Eylül 2023 23:12
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

Sonuçlar

1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Tuzlaspor: 2-1

Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1

Manisa FK-Göztepe: 0-1

Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1

Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2

Altay-Bodrum FK: 1-1

Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM O G B M A Y Av. Puan
1.EYÜPSPOR 6 6 0 0 16 2 14 18
2.TEKSÜT BANDIRMASPOR 6 3 3 0 10 4 6 12
3.AHLATCI ÇORUM FK 6 4 0 2 9 4 5 12
4.KOCAELİSPOR 6 4 0 2 9 7 2 12
5.BODRUM FK 6 3 2 1 8 2 6 11
6.MANİSA FK 6 3 2 1 8 2 6 11
7.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 3 2 1 6 2 4 11
8.GENÇLERBİRLİĞİ 6 3 1 2 6 8 -2 10
9.GÖZTEPE 6 2 2 2 4 4 0 8
10.ASTOR ENERJİ ŞANLIURFASPOR 6 2 2 2 5 7 -2 8
11.ERZURUMSPOR 6 1 3 2 6 4 2 6
12.ADANASPOR 6 2 0 4 5 7 -2 6
13.BOLUSPOR 6 1 3 2 4 6 -2 6
14.SAKARYASPOR 6 1 2 3 3 7 -4 5
15.BITEXEN GİRESUNSPOR 6 1 1 4 4 8 -4 4
16.ALTAY 6 1 1 4 5 11 -6 4
17.TUZLASPOR 6 1 0 5 3 16 -13 3
18.ÜMRANİYESPOR 6 0 2 4 2 12 -10 2
7. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery