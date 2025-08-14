14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-155'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı!

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta cuma günü oynanacak Serikspor - Ümraniyespor karşılaşması ile başlayacak.

calendar 14 Ağustos 2025 12:01
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta heyecanı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 2. haftanın perdesi cuma günü açılacak.

Haftanın açılış maçında Serikspor, Eminevim Ümraniyespor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 2. haftanın maç programı şöyle:


Cuma:

21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyerspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK (Yeni Adana)

21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor (Stat belli değil)

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk)

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor (Diyarbakır)

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
