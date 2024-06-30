Trazonspor'da yeni komutan Lundstram

Trabznospor'da yeni transfer Lundstram, idmanlardaki performansıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trazonspor'da yeni komutan Lundstram
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30 Haziran 2024 14:16
Trabznospor'da yeni transfer Lundstram, idmanlardaki performansıyla şimdiden dikkat çekmeyi başardı.

Hamsik ve Bakasetas'ın ayrılığı sonrası bir lider oyuncu eksikliği yaşayan Fırtına'da İngiliz orta sahanın transferiyle bu eksikliğin giderileceği görüşü hakim oldu.

Güçlü, kuvvetli ve yıldırıcı bir tarzın yanı sıra sahiplenme, aidiyet ve skor olarak geriye düştüğünde takım arkadaşlarını ayağa kaldıracak bir karaktere sahip olan 30 yaşındaki futbolcunun tam bir komutan görevi üstleneceği belirtildi.

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