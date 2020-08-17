TransAnatolia'da ilk gün tamamlandı

Red Bull'un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'de heyecan devam ediyor. Organizasyonun İstanbul-Bolu arasında düzenlenen ilk etap sonrasında kategori liderleri belli oldu.Toplamda 2880 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın birincilikleri elde ettiler.22 Ağustos'ta tamamlanacak yarışta ikinci etap Bolu ile Haymana arasında koşulacak. 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul'a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.