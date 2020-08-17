TransAnatolia'da ilk gün tamamlandı

Dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'de İstanbul-Bolu arasında düzenlenen ilk etap sonrasında kategori liderleri belli oldu.

Haber; Sporx.com
TransAnatolia'da ilk gün tamamlandı
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17 Ağustos 2020 15:31
Red Bull'un desteği ile gerçekleştirilen dünyanın en büyük ve zorlu rallilerinden biri olan TransAnatolia Ralli Raid'de heyecan devam ediyor. Organizasyonun İstanbul-Bolu arasında düzenlenen ilk etap sonrasında kategori liderleri belli oldu.

Toplamda 2880 kilometrelik yarışta 4×4 otomobil kategorisinde Ahmet Bağce-Mert Tepe, quad kategorisinde İsrafil Akyüz, motosiklet kategorisinde Xavier de Soultrait, SSV kategorisinde Çağdaş Çağlar-Ertuğrul Danışment ve ATV kategorisinde de Mustafa Daşgın birincilikleri elde ettiler.

22 Ağustos'ta tamamlanacak yarışta ikinci etap Bolu ile Haymana arasında koşulacak. 4×4 otomobil, quad, motosiklet, SSV ve ATV kategorilerinde toplam 70 araç, İstanbul'a şampiyon olarak dönmek için mücadele edecek.











 

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