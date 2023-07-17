Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, "koç katili" olarak lanse edilmesini doğru bulmadığını söyledi.



Golden State Warriors forveti Draymond Green ile yakın zamanda yaptığı bir podcast röportajında konuşan 24 yaşındaki yıldız oyuncu, beş yıllık NBA kariyerinde üç farklı başantrenörle çalışmış olmasına rağmen, bu iddiaların karakterini doğru bir şekilde yansıtmadığını belirtti.



Young, kariyeri sırasında birden fazla koçla sınırlı deneyimi olduğunu vurgulayarak, 'koç katili' etiketini şaşırtıcı bulduğunu ifade etti:



"Şimdiye dek zor bir maraton oldu çünkü geçmişten bugüne çok fazla koçum olmamıştı. Gerçekten fazla değişen AAU koçum yoktu. Bu yüzden 'koç katili' olarak lanse edilmek bana çok tuhaf geliyor."



Trae ayrıca, NBA'deki ilk koçu olan Lloyd Pierce'ın kendisine olan etkisinden bahsederken, birbirlerine karşılıklı olan saygıyı ve yaşadıkları çatışmaları olumlu bir çalışma ilişkisine yönlendirme becerilerini de vurguladı.



Young, 2022-23 sezonunda 73 maçta 26.2 sayı, 10.2 asist ve 3.0 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



