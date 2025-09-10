Atlanta Hawks, yıldız oyuncusu Trae Young'ın uzun vadeli geleceği konusunda kritik bir döneme girmiş durumda.ESPN'den Tim MacMahon, The Hoop Collective podcastinde,dedi.Genç yıldız, kariyeri boyunca maç başına 25.3 sayı ve 9.8 asist ortalamaları yakalarken, geçtiğimiz sezon NBA asist lideri oldu.Young, 30 Haziran 2026'ya kadar dört yıllık 229 milyon dolarlık bir sözleşme uzatma hakkına sahip. Ancak ESPN'den Bobby Marks'ın aktardığına göre, oyuncunun bu yaz herhangi bir uzatma görüşmesine başlaması beklenmiyor.Hawks, yaz döneminde kadrosunu önemli ölçüde değiştirdi. Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker ve Luke Kennard takıma katılırken, çaylak oyuncu Dyson Daniels da uzatma hakkı elde etti. Marks,ifadelerini kullandı.Hawks'ın genel menajeri Onsi Saleh liderliğindeki yönetim, uzun vadeli kararlar almadan önce yeni kadronun performansını değerlendirmeyi tercih ediyor. Atlanta, 2021 Doğu Konferansı finallerinden bu yana üç sezon üst üste ilk turu geçemedi.Young cephesinde ise pazarın cazip alternatifler sunma ihtimali bulunuyor. Marks, gelecek yıllarda Doğu Konferansı'nda yaklaşık on takımın maaş boşluğu yaratabileceğini belirtti.The Stein Line'dan Jake Fischer'ın daha önceki haberine göre Young'ın ekibi, mevcut sözleşmesindeki 2026-27 sezonuna ait 49 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu konusunu, garantili son yılın gelmesini bekleyerek ele alacak.26 yaşındaki Young, geçtiğimiz sezon 24.2 sayı ve kariyer rekoru olan 11.6 asist ortalamaları yakalayarak hücumun merkezi olmaya devam etti. Başantrenör Quin Snyder, Young'ın liderlik ve savunmadaki gelişimini övdü.Hawks'ın önümüzdeki iki sezondaki performansı, Young'ın uzun vadeli bir sözleşmeye imza atıp atmayacağını belirleyecek. Takım, yeni transferlerle başarı elde ederse Young'ın Atlanta'da kalma ihtimali artacak.Aksi durumda, Hawks yönetimi geleceği güvence altına almak için farklı senaryoları değerlendirmek zorunda kalabilir.