Trae Young'ı oynatmayan Hawks'a 100 bin dolar ceza!

Atlanta Hawks, NBA Kupası maçında Trae Young'ı oynatmamasından ötürü NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Trae Young'ı oynatmayan Hawks'a 100 bin dolar ceza!
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27 Kasım 2024 13:18
Atlanta Hawks, NBA Kupası maçında Trae Young'ı oynatmamasından ötürü NBA tarafından 100 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

NBA, Hawks'ın 12 Kasım'da TD Garden'da Boston Celtics'e karşı oynanan Emirates NBA Kupası maçında Young'ın oynamamasıyla ilgili olarak, takımın Oyuncu Katılım Politikası'nı ihlal ettiği için 100 bin dolar para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Bağımsız bir tıp uzmanının değerlendirmesini de içeren kapsamlı bir soruşturma yürüttükten sonra NBA, Hawks'ın Young'ı oyundan uzak tutma kararının Politika'da belirtilen yerleşik tıbbi yönergeleri ihlal ettiği sonucuna vardı.

NBA'e göre Young oyuna katılım gösterebilecek durumdaydı, ancak takımın eylemleri, NBA'in normal sezonu boyunca oyuncu müsaitliğini sağlamak ve katılımı artırmak için tasarlanmış Politika'nın standartlarını dikkate almadı.

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