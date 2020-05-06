Trabzonspor'un gündemindeki isim: Achraf Bencharki

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un geçtiğimiz aylarda da gündemine gelen Achraf Bencharki'ye olan ilgisinin devam ettiği iddia edildi.

Haber; Akşam
Trabzonspor'un gündemindeki isim: Achraf Bencharki
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06 Mayıs 2020 12:19
Corona virüs nedeniyle liglere ara verilen dönemde transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Zamalek forması giyen sol kanat oyuncusu Achraf Bencharki ile ilgilendiği iddia edildi.


Daha önce menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildiği ve Bordo-Mavililer'in transferini düşünmediği belirtilen Bencharki için bu kez iddia Belçika basınından geldi.

Voetbal Nieuws'a göre Standard Liege'in istediği oyuncu için Montpellier, Nice, Strasbourg ve Olmpiacos ile birlikte Trabzonspor'un da devrede olduğu ifade edildi.

Sol açık oynayan Faslı oyuncu için Fas Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Mustapha Hadji, "Hala genç ve büyük yeteneklere sahip. Mısır'da çok iyi oynuyor fakat yeteneklerini tam anlamıyla geliştirmek istiyorsa Zamalek'ten ayrılarak Avrupa'da futbol oynaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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