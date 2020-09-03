Trabzonspor'un defansı artık daha sağlam

Geride kalan sezonda defans hattında yaptığı hatalarla çok önemli puanlar kaybeden Trabzonspor'da yönetim bu sezon işi sıkı tutuyor.



Campi-Da Costa-Hüseyin Türkmen-Hosseini dörtlüsünden istikrarlı bir ikili çıkmaması nedeniyle sadece dört maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer transferde önceliği bu bölgeye verdi.



Teknik Direktör Newton'ın Marlon'un gelişinin yanında Edgar Ie'nin de Feyenoord'da geçirdiği sezonun ardından Trabzonspor'a geri dönmesiyle eli güçlendi. Bordo-mavili takımın teknik patronu Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında bütün oyuncularını görmek isterken, Campi ile maça başladı.



