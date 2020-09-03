Trabzonspor'un defansı artık daha sağlam

Bordo-mavililer transferde önceliği defansa verdi. Marlon'un gelişiyle Teknik Direktör Newton'ın eli güçlenirken, alternatifleri de arttı. Campi, Samsunspor maçına da ilk on birde başladı, değişilmez eleman olacağını gösterdi.

Haber; Milliyet
Trabzonspor'un defansı artık daha sağlam
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03 Eylül 2020 12:02
Geride kalan sezonda defans hattında yaptığı hatalarla çok önemli puanlar kaybeden Trabzonspor'da yönetim bu sezon işi sıkı tutuyor.

Campi-Da Costa-Hüseyin Türkmen-Hosseini dörtlüsünden istikrarlı bir ikili çıkmaması nedeniyle sadece dört maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavililer transferde önceliği bu bölgeye verdi.

Teknik Direktör Newton'ın Marlon'un gelişinin yanında Edgar Ie'nin de Feyenoord'da geçirdiği sezonun ardından Trabzonspor'a geri dönmesiyle eli güçlendi. Bordo-mavili takımın teknik patronu Samsunspor ile oynanan hazırlık maçında bütün oyuncularını görmek isterken, Campi ile maça başladı.

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