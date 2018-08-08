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Trabzonspor'dan Özer Hurmacı'ya zehir zemberek açıklama!

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Özer Hurmacı'nın tazminat ve dava sürecini sert bir ifade ile anlattı.

Trabzonspor'dan Özer Hurmacı'ya zehir zemberek açıklama!
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08 Ağustos 2018 19:55
Trabzonspor Kulübü, resmi yayın organından eski futbolcusu Özer Hurmacı ile yaşanılan tazminat sürecini kamuoyu ile paylaştı, bordo-mavililerin "Trabzon'un çocuğu" vurgusu, yazıda özel detay olarak belirtildi. 

TRABZONSPOR'UN ÖZER HURMACI AÇIKLAMASI;

"Tüm spor kamuoyunun malumu olduğu üzere; kulübümüzde geçmiş yıllarda forma giyen Özer Hurmacı, bir önceki dönem Yönetim Kurulu ile yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek TFF'ye başvurmuştur.

Dönemin Yönetim Kurulu tarafından futbolcu ile mutabık kalınan tazminatsız ve hatta kulübümüze 350 bin TL k,r ettirecek fesih anlaşması imzalanmamış ve beraberinde yaşanan süreçte oyuncunun TFF'ye yaptığı başvuru sonrası kulübümüz haksız bulunarak 5 milyon 351 bin TL'lik tazminat ödemeye mahkûm edilmiştir.

Futbolcunun tazminat talebi, Yönetim Kurulumuz tarafından kulübümüzün içinde bulunduğu ekonomik tabloya uygun bir planlama dahilinde ivedilikle çözülmeye çalışılmıştır.

Ancak uzlaşı adına yapılan tüm girişimler "Trabzon'un Çocuğu'' diye anılan Özer Hurmacı tarafından karşılıksız bırakılmıştır!

Trabzonlu olmamasına rağmen, kulübümüzden ayrılırken içeride bulunan 1 milyon 500 bin TL'lik alacağını ''bir telefon görüşmesiyle'' taksitlendiren ve TFF'ye başvurmayan Uğur Demirok'un örnek davranışından hareket eden Yönetim Kurulumuz, aynı talebi Özer Hurmacı'ya da iletmiştir.

Ancak; ''Trabzon'un çocuğu'' diye anılan oyuncu, indirim taleplerimizi reddetmiş, taksitlendirme yönünde yaptığımız pek çok uzlaşma girişimlerimize olumsuz yanıt vermiş ve hatta tazminat bedelini Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki kayıtlara ''Trabzonspor'un lisans almasına engel borç'' olarak da işleterek, bu eylemiyle kulüp lisansı almamızı da engellemiştir.

Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak; gerek kendi dönemimizde gerekse daha önceki dönemlerden günümüze yansıyan sorunların çözümü için iyi niyet, samimiyet ve dürüstlük ilkeleriyle hareket ettiğimizi bir kez daha vurgulamak isteriz.

Bu anlamda; kulübümüzün tüm iyi niyetli girişimlerine olumsuz yanıt veren, ''Trabzon'un çocuğu'' olarak bilinen Özer Hurmacı'ya kulüp lisansı alabilmemiz için ödememiz gereken 5 milyon 351 bin TL'lik tazminatın tek seferde ödendiğini kamuoyunun bilgisine sunarız!

Saygılarımızla."

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