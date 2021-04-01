Trabzonspor'dan Mustafa Muhammed'vari transfer!

Trabzonspor forvet aramaya devam ediyor… arayışlar devam ederken Mısır'dan sürpriz bir iddia geldi. Bordo-mavililerin Galatasaray'ın golcüsü Mustafa Muhammed'i milli takımda yedeğe iten Muhammed Sharif'i istediği iddia edildi.



Karadeniz gazetesinde yer alan habere göre; Al Ahli'nin 25 yaşındaki golcüsünü bir süredir izleyen Trabzonspor'un, Mısır ekibiyle temas kurduğu ve fiyat istediği belirtildi. Sezona fırtına gibi başlayan ve 11 maçta 4 gol atıp 3 de asist yapan Sherif için Trabzonspor'un kesenin ağırını açacağı belirtildi.



Ancak haberlerde Sherif için Trabzonspor'dan kimin Al Ahli ile temas kurduğu ya da bordo-mavililerin nasıl bir teklif yaptığı belirtilmedi.



Mustafa Muhammed faktörü



Sözleşmesini Ocak ayında 2024'e kadar uzatan genç oyuncunun da ülke dışına çıkmak istediği, özellikle Avrupa'da oynamak için kulübünden izin istediği belirtiliyor. Yakın arkadaşı Mustafa Muhammed'in Galatasaray'da harika bir sezon geçirmesi de Muhammed Sharif'in Trabzonspor'a gelmek istemesinde etkili olduğu gelen haberler arasında.



Muhammed Sherif kimdir?



Doğum tarihi/Yaş: 4 Şub 1996 (25)



Uyruk: Mısır



Boy: 1,84 m



Mevki: Santrafor



