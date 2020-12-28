Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.
A Spor'un haberine göre; Kadro dışı bırakılan oyuncu izinsiz bir şekilde ülkesine döndü. Malili oyuncu hakkında noter tespiti yapıldı
Sezon başında Leicester City'den alınan 25 yaşındaki oyuncu çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.
A Spor'un haberine göre; Kadro dışı bırakılan oyuncu izinsiz bir şekilde ülkesine döndü. Malili oyuncu hakkında noter tespiti yapıldı
Sezon başında Leicester City'den alınan 25 yaşındaki oyuncu çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı veremedi.