Trabzonspor'dan ayrıldı, ülkesine gitti

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseni Diabate, şehirden ayrılarak ülkesine gitti

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan ayrıldı, ülkesine gitti
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28 Aralık 2020 15:23
Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan isimlerden Fousseni Diabate, Trabzon'dan ayrıldı.

A Spor'un haberine göre; Kadro dışı bırakılan oyuncu izinsiz bir şekilde ülkesine döndü. Malili oyuncu hakkında noter tespiti yapıldı

Sezon başında Leicester City'den alınan 25 yaşındaki oyuncu çıktığı 7 maçta gol ya da asist katkısı veremedi. 

 


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