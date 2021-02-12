Trabzonspor'da kasket satışı başlıyor

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.



Trabzon'da kasket modası başlarken, Bordo-Mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak.



3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...



Kaynak: Haber61.net



