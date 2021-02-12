Trabzonspor'da kasket satışı başlıyor

Trabzon'da moda haline gelen kasketler TS Club'lerde satılmaya başlanacak.

, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor'da kasket satışı başlıyor
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12 Şubat 2021 13:00
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Trabzonspor'un efsaneleri Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'den esinlenerek kasket takmasının ardından şehirde yeni bir akım meydana geldi.

Trabzon'da kasket modası başlarken, Bordo-Mavili kulüp de özel tasarım ürünleri yarın satışa sunacak.

3 farklı modelden oluşan kasketler, TS Club mağazalarında ve online şekilde satılacak. Fiyatı yaklaşık 100 TL olarak belirlenen kasketlerde hedef; 20 bin satış...

Kaynak: Haber61.net



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