Trabzonspor'da Enzo Perez ısrarı

Bordo-mavililer, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosunu 2.5 milyon Euro bonservisle 4.5 yıllığına kadrosuna kattı. River Plate takımında forma giyen 34 yaşındaki Enzo Perez'de de önemli mesafe kat etti

Haber; Sabah, Fotoğraf; cariverplate.com.ar
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Trabzonspor'da Enzo Perez ısrarı
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06 Ocak 2021 09:40
Devre arası için transfer önceliğini orta sahaya veren Trabzonspor, listenin ilk sırasında yer alan Berat Özdemir'de mutlu sona ulaştı.

Trabzonspor'un hedefindeki bir diğer isim olan Enzo Perez'in transferinde de hareketli dakikalar yaşanıyor. River Plate'te forma giyen 34 yaşındaki oyuncuyla daha önce yapılan görüşmelerde rakamsal farklılıklar ortaya çıksa da orta saha oyuncusunun kendisine aktarılan projeden memnun kaldığı ve ücretini indirdiği öğrenildi.

Enzo Perez ile anlaşılması durumunda 2 yıllık sözleşmenin imzalanacağı gelen haberler arasında yer alıyor.



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