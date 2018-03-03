Trabzonspor'da Beşiktaş öncesi yoğun rekabet!

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Haftalar süren galibiyet özlemini Alanya'da bitirenpazartesi günü oynanacak zorlumaçı öncesi tatlı bir rekabet yaşanıyor.Formayı kapmak için çabalayan bordo- mavili oyuncular, idmandaki hırslarıyla dikkat çekiyor. Burak'ın cezalı oluşunda forvet hattında oynayacak ismi belirlemekte zorlanan teknik direktör Rıza Çalımbay, Rodallega ile N'Doye arasında tercih yapabilir veya iki ismi birlikte de görevlendirebilir.Grip olduğu için önceki gün dinlendirilen Yusuf Yazıcı yeniden takıma katılırken, stoperde Uğur, Hubocan ve Durica arasında çekişme var. Orta sahada ise formasını Onazi'ye kaptırmak istemeyen Kucka, hocasının gözüne girebilmek için elinden geleni yapıyor.Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcuların bir bölümü, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı birlikte izledi. Daha önce Ricardo Quaresma'nın oynama ihtimaline karşı farklı bir anlayış benimseyen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın, Portekizli'nin yokluğunda daha farklı bir sistem ile takımı hazırlaması bekleniyor.Yaşadığı gribal enfeksiyon nedeniyle önceki gün çalışmaya katılmayan Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı, dün yeniden idmanlara başladı.