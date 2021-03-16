Trabzonspor'da Berat Özdemir sevinci

Sakatlığı nedeniyle Erzurumspor deplasmanına götürülmeyen Berat Özdemir, takıma katıldı.
Genç orta saha oyuncusu, Bordo-Mavililer'in dünkü idmanında yer aldı. 1. derece kas yaralanması yaşayan başarılı futbolcu iyileşirken, Ankaragücü maçına kadar tam anlamıyla hazır hale gelecek. Berat'ın, cumartesi günü saat 19.00'da Akyazı'da oynanacak karşılaşmada 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.
Genç orta saha oyuncusu, Bordo-Mavililer'in dünkü idmanında yer aldı. 1. derece kas yaralanması yaşayan başarılı futbolcu iyileşirken, Ankaragücü maçına kadar tam anlamıyla hazır hale gelecek. Berat'ın, cumartesi günü saat 19.00'da Akyazı'da oynanacak karşılaşmada 21 kişilik kadroda yer alması bekleniyor.