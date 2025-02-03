Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı

Trabzonspor, Shakhtar'dan Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor, Zubkov transferini açıkladı
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03 Şubat 2025 18:03
Son güncelleme 03 Şubat 2025 18:11
Trabzonspor, Shakhtar'dan Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada bonservis bedeli olarak 6 milyon euro ödeneceği, 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Oleksandr Zubkov'a ise yıllık 1.45 milyon euro maaş ödeneceği ifade edildi.

Ayrıca Zubkov'a bu sezonun kalan kısmı için 725 bin euro maaş ödeneceği açıklandı.

BU SEZON ZUBKOV

Shaktar Donetsk'in Ukraynalı milli futbolcusu bu sezon 19 maçta forma giydi. Zubkov, bu maçlardan 16'sında ilk 11'de başlarken, 5 maçta sonradan oyuna dahil oldu. 28 yaşındaki başarılı oyuncu söz konusu maçlarda 7 gol 4 asist üretti. Zubkov 2 gol ve 1 asisti UEFA Şampiyonlar Lig'inde kaydetti.

SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan başarılı oyuncunun kulübü Shaktar ile sözleşmesi 30 haziran 2027'de bitiyor.
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