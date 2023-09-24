Trabzonspor 'Yeni Mendy' transferi için harekete geçti!

Trabzonspor Kulübü, yeni genç futbolcuları transfer edebilmek için harekete geçti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Trabzonspor 'Yeni Mendy' transferi için harekete geçti!
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24 Eylül 2023 12:32
Trabzonspor'un kadrosuna kattığı genç isimlerden Batista Mendy (23) ve Mehmet Can Aydın'ın (21) kısa süre içerisinde gösterdikleri performans büyük beğeni topladı. İki oyuncunun yaşlarının genç olması ve scout ekibinin bu transferlerde aktif rol oynamasının ardından ara transfer dönemi için de aynı rol haritasının izlenmesine karar verildi.

Özellikle orta saha ve savunma için çalışmalara başlayan scout ekibi, 20-25 yaş aralığındaki isimleri tespit edip, hem canlı olarak izleyecek hem de detaylı analiz yapacak. Bunun sonucunda oluşturulacak liste, yönetim kurulu ve teknik direktör Nenad Bjelica'ya sunulacak.

İlk kez Beşiktaş maçında formayı giyen 23 yaşındaki Batista Mendy, futboluyla alkış aldı.

21 yaşındaki Mehmet Can Aydın, Trabzonpor'la çıktığı üç maçın son ikisinde ilk 11'de yer aldı ve 90'ar dakika sahada kaldı.

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