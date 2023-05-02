Trabzonspor yeni golcüsünü belirledi: Ali Sowe

Maxi Gomez ve Umut Bozok ikilisinden istediği verimi alamayan Trabzonspor'da, her iki futbolcu gelecek tekliflerin durumuna göre elden çıkartılabilir.



Bordo-mavililer, hücum hattını sil baştan değiştirmeyi planlıyor. Karagümrük'ün yıldızı Fabio Borini, listenin başındaki isim. 1.5 ay sonra sözleşmesi sona erecek olan 32 yaşındaki İtalyan futbolcu, 28 lig maçında attığı 19 gol ve yaptığı 10 asistle fark yarattı. Yönetim şimdiden Borini'nin menajeriyle dirsek temasına geçti.



İç piyasadaki bir diğer hedef; Ali Sowe



Ankaragücü'nün sezon başında Rostov'dan kiraladığı 28 yaşındaki Gambiyalı santrfor, lig bitince Rus ekibine geri dönecek.



Ali Sowe'un sözleşmesi devam ediyor



Trabzonspor, kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Ali Sowe'un bonservis maliyetine göre harekete geçecek. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Ankaragücü'nün Trabzonspor'u elediği maçta attığı 2 golle kalitesini gösteren Ali Sowe, güçlü fiziği, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor.



Ali Sowe dışında Antalyasporlu Haji Wright da yeniden Fırtına'nın radarında. Ancak Güney ekibinin bu oyuncunun satışından beklediği rakam oldukça yüksek. (Günebakış)









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