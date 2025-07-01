Trabzonspor'un transfer rotası Fransa!

Trabzonspor orta saha hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor ve bu kapsamda Fransa'dan bir ismi gündemine aldı.
Foot Mercato'nun haberine göre bordo-mavililer, Ligue 1 ekibi Angers'de forma giyen Himad Abdelli'yi transfer listesine ekledi. Haberde, yalnızca Trabzonspor'un değil, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Leeds United ve İtalya Seria A temsilcisi Torino'nun da 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği belirtildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Abdelli'nin Angers kulübü ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.
Cezayirli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro, 1.85 boyundaki futbolcu geçen sezon 36 resmi maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Foot Mercato'nun haberine göre bordo-mavililer, Ligue 1 ekibi Angers'de forma giyen Himad Abdelli'yi transfer listesine ekledi. Haberde, yalnızca Trabzonspor'un değil, İngiltere Premier Lig'in yeni takımlarından Leeds United ve İtalya Seria A temsilcisi Torino'nun da 25 yaşındaki futbolcuyu yakından izlediği belirtildi. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor. Abdelli'nin Angers kulübü ile olan sözleşmesi 2026'ya kadar devam ediyor.
Cezayirli oyuncunun piyasa değeri 7 milyon euro, 1.85 boyundaki futbolcu geçen sezon 36 resmi maçta 6 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Başarılı oyuncu, orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.