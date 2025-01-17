Trabzonspor'un rotası Carrascal

Corentin Tolisso ve Christian Eriksen gibi üst profil isimlere giden ancak olumsuz yanıt alan Trabzonspor, orta saha arayışlarında rotasını daha genç isimlere çevirdi. Gündemdeki isim; Jorge Carrascal...
Dinamo Moskova forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ofansif özellikleriyle ön plana çıkan Carrascal, bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol atarken, 3 asist yaptı.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Dinamo, 2023 yazında 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmıştı. Orta sahanın yanı sıra kenarlarda da görev yapan Carrascal için Trabzonspor Yönetimi girişimlere başladı.
MİLLİ TAKIMDA 18 MAÇ
26 yaşındaki oyuncunun bonservis maliyetine göre süreç netleşecek. Teknik heyetin de Carrascal'la ilgili olumlu görüş belirttiği öğrenilirken, Kolombiyalı futbolcunun kısaorta vadede patlama yapıp, önemli bonservis getirisi sağlayabileceği düşünülüyor. Carrascal, Kolombiya Milli Takımı'nda çıktığı 18 maçta ise 2 gol attı.
Dinamo Moskova forması giyen 26 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu, 8 ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor. Ofansif özellikleriyle ön plana çıkan Carrascal, bu sezon çıktığı 21 maçta 4 gol atarken, 3 asist yaptı.
GİRİŞİMLER BAŞLADI
Dinamo, 2023 yazında 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek Kolombiyalı yıldızı kadrosuna katmıştı. Orta sahanın yanı sıra kenarlarda da görev yapan Carrascal için Trabzonspor Yönetimi girişimlere başladı.
MİLLİ TAKIMDA 18 MAÇ
26 yaşındaki oyuncunun bonservis maliyetine göre süreç netleşecek. Teknik heyetin de Carrascal'la ilgili olumlu görüş belirttiği öğrenilirken, Kolombiyalı futbolcunun kısaorta vadede patlama yapıp, önemli bonservis getirisi sağlayabileceği düşünülüyor. Carrascal, Kolombiya Milli Takımı'nda çıktığı 18 maçta ise 2 gol attı.