Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.
Sırbistan temsilcisi, özel uçaka geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.
Kızılyıldız, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Sırbistan temsilcisi, özel uçaka geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.
Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.
Kızılyıldız, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
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