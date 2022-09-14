Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi
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14 Eylül 2022 17:04
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında perşembe günü Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.

Sırbistan temsilcisi, özel uçaka geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.

Kızılyıldız, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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