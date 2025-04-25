Trabzonspor'un rakibi Barcelona

UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında Barcelona, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 1-0 yenerek finale yükseldi. Final maçında Barcelona ile Trabzonspor karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
7. dakikada Barcelona penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hernandez'i düşüren Budko penaltıya sebep oldu. Penaltıda topun başına geçen Hernandez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona 1-0 önde tamamladı.
55. dakikada Ibrahim Diarra yaptığı faul sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu sahayı tekerlekli sedye ile terk etti.
Barcelona karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trabzonspor ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği final mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Stat: Colovray Spor Merkezi
Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere
Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre (Dk. 90 Nomoko), Diarra (Dk. 54 Rodriguez), Farinas, Junyent (Dk. 71 Marques), Pradas, Alba (Dk. 90 Kluivert), Hernandez (Dk. 90 Walton)
AZ Alkmaar: Zeggen, Oud (Dk. 85 van der Klaauw), Dijkstra, Boogaard, Budko, van Ouytsel, Menu (Dk. 73 Saffoe), Bouziane (Dk. 73 Inge), Oerip, van den Ban, Smits (Dk. 60 Hartog)
Gol: Dk. 7 Hernandez (penaltıdan) (Barcelona)
Sarı kartlar: Dk. 36 Boogaard (AZ Alkmaar), Dk. 54 Diarra, Dk. 65 Espart, 90+1 Marques (Barcelona)
7. dakikada Barcelona penaltı kazandı. Sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hernandez'i düşüren Budko penaltıya sebep oldu. Penaltıda topun başına geçen Hernandez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısını Barcelona 1-0 önde tamamladı.
55. dakikada Ibrahim Diarra yaptığı faul sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu sahayı tekerlekli sedye ile terk etti.
Barcelona karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Trabzonspor ile Barcelona'nın karşı karşıya geleceği final mücadelesi 28 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Stat: Colovray Spor Merkezi
Hakemler: Mohammad Al-Emara, Turkka Valjakka, Juuso Mantere
Barcelona: Yaakobishvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre (Dk. 90 Nomoko), Diarra (Dk. 54 Rodriguez), Farinas, Junyent (Dk. 71 Marques), Pradas, Alba (Dk. 90 Kluivert), Hernandez (Dk. 90 Walton)
AZ Alkmaar: Zeggen, Oud (Dk. 85 van der Klaauw), Dijkstra, Boogaard, Budko, van Ouytsel, Menu (Dk. 73 Saffoe), Bouziane (Dk. 73 Inge), Oerip, van den Ban, Smits (Dk. 60 Hartog)
Gol: Dk. 7 Hernandez (penaltıdan) (Barcelona)
Sarı kartlar: Dk. 36 Boogaard (AZ Alkmaar), Dk. 54 Diarra, Dk. 65 Espart, 90+1 Marques (Barcelona)