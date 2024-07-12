Trabzonspor'un olası rakibi beşledi!

UEFA Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk ayak maçları, bugün oynanan 6 karşılaşmayla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya ekibi Ruzomberok sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:
Ruzomberok-Tobol: 5-2
Elfsborg-Paphos: 3-0
Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4
Sheriff-Zira: 0-1
Botev Plovdiv-Maribor: 2-1
Wisla Krakow-Llapi: 2-0
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 1. eleme turunda bugün 6 maç yapıldı.
Trabzonspor'un rakibinin belli olacağı Ruzomberok-Tobol eşleşmesinde, Slovakya ekibi Ruzomberok sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Rövanş karşılaşmalarının 18 Temmuz'da yapılacağı ilk ayakta alınan sonuçlar şöyle:
Ruzomberok-Tobol: 5-2
Elfsborg-Paphos: 3-0
Paksi-Cornivul Hunedoara: 0-4
Sheriff-Zira: 0-1
Botev Plovdiv-Maribor: 2-1
Wisla Krakow-Llapi: 2-0
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