Trabzonspor'un kupa yolculuğu başlıyor

Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Ahlatçı Çorum FK ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kupa yolculuğu başlıyor
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05 Aralık 2023 13:52
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda çarşamba günü sahasında Ahlatcı Çorum FK ile karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. eleme turuna yükselecek.

Kupada bu sezon ilk maçına çıkacak Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Pepe ve Fernandez, forma giyemeyecek.

Kupayı 9 kez kazandı

Trabzonspor, 15 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 9 kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

Bordo-mavili takım, 1976-1977, 1977-1978, 1983-1984, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2003-2004, 2009-2010 ve 2019-2020 sezonlarında kupayı müzesine getirdi.

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