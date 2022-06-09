Trabzonspor'un önceki gece Viyana'da Avusturya-Danimarka arasında oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında izlediği Danimarka Milli Takım sağ beki Jens Stryger Larsen, ülkesine geri dönüp ayağının tozuyla çıktığı antrenmanda Milliyet'e konuştu.



Milli takımın kamp yaptığı liman kenti Helsingör Stadı'nda transferle ilgili soruları cevaplayan 31 yaşındaki sağ bek, Trabzonspor'un kendisiyle ilgilendiği haberleri hakkında yorum yapmak istemezken, gelecek her türlü uygun teklife açık olduğunun altını çizdi.



İsim vermeden Trabzonspor gibi büyük ve şampiyonluğa oynayan bir kulüpte forma giymek istediğinin altını çizen Larsen, gelen transfer teklifleriyle menajerinin ilgilendiğini ve ondan gelecek olumlu cevap doğrultusunda karar vereceklerini vurguladı. Türk futbolunu iyi tanıdığına vurgu yapan ve İtalyan ekibi Udinese ile sözleşmesi biten Danimarkalı milli sağ bek, yeni bir Türkiye macerası yaşamaya sıcak baktığı izlenimini verdi.



Danimarka Milli Takım kampında, Trabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius'un kendisine kulüp ve taraftarını anlattığını ve şampiyonluk kutlamaları videolarını izlettiğini belirten Stryger Larsen, "Sokaklardaki kutlamalar bence harika görünüyordu" dedi.



OYNAMADAN MİLLİ TAKIMA



İtalya'nın Udinese kulübünde 2017'den beri forma giyen Danimarka Milli Takım sağbeki Jens Stryger Larsen, bu sezon biten sözleşmesini uzatmada kulübüyle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle sezon bitene kadar kızakta kaldı.



Danimarka Milli Takım Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, kulübünde uzun zamandır forma giymeyen Larsen'i tüm eleştirilere rağmen Uluslar Ligi maçları için milli takım aday kadrosuna aldı. Danimarka milli formasını 47 kez giyen ve geçtiğimiz hafta baba olan Stryger Larsen, önceki akşam attığı şık golle, ülkesinin deplasmanda Avusturya'yı 2-1 mağlup etmesini sağlayan futbolcu olmuştu.











