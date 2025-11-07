07 Kasım
Gençlerbirliği-Başakşehir
20:00
07 Kasım
Sarıyer-Vanspor FK
14:30
07 Kasım
Bodrum FK-İstanbulspor
17:00
07 Kasım
Werder Bremen-Wolfsburg
22:30
07 Kasım
Elche-Real Sociedad
23:00
07 Kasım
Pisa-Cremonese
22:45
07 Kasım
Paris FC-Rennes
22:45
07 Kasım
FC Twente-Telstar
22:00
07 Kasım
Greuther Fürth-Preussen Muenster
20:30
07 Kasım
Dynamo Dresden-Nürnberg
20:30
07 Kasım
FCV Dender EH-Zulte Waregem
22:45
07 Kasım
Estoril-Arouca
23:15

Trabzonspor'un hedefi Pellegrini

Trabzonspor, Roma'nın orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini ile ilgileniyor.

Trabzonspor'un hedefi Pellegrini
Trabzonspor ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlıyor.

Bordo-mavililer, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da oynayan 29 yaşındaki yıldız Lorenzo Pellegrini'yi listesinde tutuyor. Yaz döneminde de Karadeniz devinin gündeminde olan Pellegrini'nin Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Orta sahada özellikle 10 numarada güçlü ve tecrübeli bir ismi kadrosuna katmak isteyen Trabzonspor, İtalyan futbolcu için harekete geçecek.

TECRÜBE FAKTÖRÜ


Kadrosuna kazandırdığı genç yıldızların başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan bordo-mavililer, bir yandan deneyimli isimleri de takip ediyor. Genç yıldızlarla tecrübeli futbolcuları harmanlayarak doğru bir kadro mühendisliği amaçlayan Trabzonspor, bu doğrultuda Lorenzo Pellegrini'yi gözüne kestirdi. Roma ile sözleşme yenileme görüşmeleri henüz yapmayan İtalyan orta sahanın piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösteriliyor.

ROMA'DA TARİHE GEÇTİ

Futbolculuk yaşantısına Roma'nın altyapısında başlayan Lorenzo Pellegrini, İtalyan kulübünün tarihine geçti. Özellikle Roma'nın uluslararası anlamda en büyük başarılarından biri olan UEFA Konferans Ligi şampiyonluğunda takım kaptanı olan Pellegrini, Roma formasıyla 324 resmi maça çıktı, 56 gol atarken, 60 da asist yaptı.

JOSE SOSA-MAREK HAMSİK ÖRNEĞİ

Bordo mavili kulüp, Jose Sosa ile Marek Hamsik stilinde bir orta saha oyuncusu arıyor. Liderlik özelliği yüksek olan ve adeta bir maestro gibi takımı yönetecek bir orta saha oyuncusu isteyen Trabzonspor, Lorenzo Pellegrini'yi de listesinde bulunduruyor. Daha önce Sosa ve Hamsik gibi yıldızlar bu noktada başarılı olmuştu. Sosa, 2020'de Türkiye Kupası kazanırken Hamsik de 2021- 2022'deki şampiyonlukta başrol oynamıştı.

