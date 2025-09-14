Trabzonspor'un golü VAR'dan döndü!

Fenerbahçe, Trabzonspor'un Paul Onuachu ile bulduğu gol öncesi faul bekledi.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Onuachu ile Skriniar hava topuna çıktı ve Onuachu, bu topu indirdi.
Devam eden atakta Trabzonspor, Onuachu ile golü buldu.
Fenerbahçeli futbolcular, pozisyon başlangıcında Skriniar ile Onuachu arasındaki pozisyonda Skriniar'a faul yapıldığına yönelik hakem Ozan Ergün'e itirazda bulundu.
Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izlemeye gitti.
Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Trabzonspor'un golünü iptal etti. Ozan Ergün, Onuachu'ya sarı kart gösterdi.
