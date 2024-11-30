Trabzonspor'un deplasman kabusu

Trabzonspor, Süper Lig'de 1985/86'nın ardından ikinci kez bir sezonun ilk yedi deplasman maçında galibiyet alamadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un deplasman kabusu
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30 Kasım 2024 22:01
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. 

Bu sonuçla birlikte Bordo-Mavililer'de dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. 

Trabzonspor, Süper Lig'de 1985/86'nın ardından ikinci kez bir sezonun ilk yedi deplasman maçında galibiyet alamadı (4B 3M).

İŞTE TRABZONSPOR'UN BU SEZONKİ DEPLASMAN MAÇLARI

Sivasspor: 0-0
Eyüpspor: 0-0
Gaziantep FK: 0-0
Hatayspor: 1-1
Göztepe: 2-1
Çaykur Rizespor: 3-1
Alanyaspor: 2-1
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