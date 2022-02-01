Trabzonspor'un Avrupa'da bile eşi benzeri yok

Hücum maç kazandırır, savunma şampiyon yapar... Abdullah Avcı bu mantalite ile sahaya sürdüğü takımından maksimum verim alıyor.



Trabzonspor bu sezon kalesinde sadece 17 gol gördü. Savunmadaki güçlü duruşu Fırtına'nın açık farkla liderliği korumasını sağlıyor. Karadeniz temsilcisi özellikle maç sonlarını çok iyi oynuyor ve kalesini müthiş savunuyor.



Bordo-mavililer bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi baz alındığında son 15 dakikada kalesinde gol görmeyen tek takım. Fırtına ayrıca 9 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.





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