Trabzonspor U19 Takımı, Atalanta ile eşleşti

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile eşleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor U19 Takımı, Atalanta ile eşleşti
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14 Şubat 2025 15:30
Trabzonspor U19 Takımı, evinde Juventus U19 Takımı'nı 1-0 mağlup ederek UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükseldi.

Türk futbol tarihinde ilk defa bir takım, UEFA Gençlik Ligi'nde son 16'ya yükselme başarısı gösterirken bordo mavililerin son 16'daki rakibi belli oldu.

Kura sonucunda Trabzonspor, Atalanta ile eşleşti.

Kura avantajı sayesinde mücadele, tek maç üzerinden Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE BELLİ 

Trabzonspor U19, çeyrek finale yükselmesi halinde Bayern Münih-Inter maçının galibi ile oynayacak.


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