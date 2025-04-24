Trabzonspor U19, Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg U19 oynayacak!

Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı final müsabakasında cuma Avusturya'nın Salzburg takımıyla karşılaşacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.
Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.
3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.
Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor'un UEFA Gençlik Ligi yolu
Turnuvaya Lig Şampiyonları yolundan katılan bordo-mavililer, 2. eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1, Trabzon'da ise 5-2 mağlup ederek üst tura çıktı.
3. eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla eşleşen Trabzonspor, deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı.
Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.