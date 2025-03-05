Trabzonspor U19'dan tarihi başarı

UEFA Gençlik Ligi Son 16 Turu'nda Trabzonspor U19 ile Atalanta U19 karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi penaltılar sonucunda Trabzonspor kazandı.
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
Stat: Papara Park
Hakemler: Sander van der Eijk, Rens Bluemink, Stefan de Groot
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)
Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)
Mücadelenin 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle geçildi. Trabzonspor'un topa daha çok hakim olduğu 90 dakikada kaleyi bulan 6 şuttan gol çıkmadı. Atalanta'nın ise 7 isabetli şutunda Ahmet Yıldırım gole izin vermedi.
90 dakikanın 0-0 sona ermesinin ardından penaltılara geçildi.
Trabzonspor, penaltı atışları sonucunda Atalanta'yı eledi. Trabzonspor, penaltılarda 5'te 5 yaparken, Atalanta ise 4 penaltı atışında 3 gol atabildi.
Trabzonspor U19'un çeyrek finaldeki rakibi Bayern Münih - Inter eşleşmesinin galibi olacak. Çeyrek final maçları 1 Nisan'da oynanacak.
Stat: Papara Park
Hakemler: Sander van der Eijk, Rens Bluemink, Stefan de Groot
Trabzonspor: Ahmet Doğan Yıldırım, Bican Tubikoğlu, Arda Öztürk, Taha Emre İnce, Oğuzhan Yılmaz, Salih Malkoçoğlu, Alihan Erdoğan, Onuralp Çakıroğlu, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 78 Ekrem Terzi), Yiğit Kemal Turan (Dk. 69 Esat Alkurt), Abdurrahman Bayram (Dk. 87 Ömer Faruk Karahan)
Atalanta: Edoardo Zanchi, Samuele Ghezzi (Dk. 72 Gobbo), Pietro Comi, Gabriel Ramaj, Mattia Arrigoni, Filippo Mencaraglia (Dk. 84 Bono), Andrea Bonamoni (Dk.72 Cakolli), Federico Steffanoni, Lorenzo Bonsignori (Dk. 46 Simonetti), Nicolo Baldo, Candas Fiogbe (Dk. 72 Gariani)
Sarı kartlar: Dk. 20 Lorenzo Bonsignori, Dk. 68 Samuele Ghezzi, Dk. 78 Ramaj (Atalanta), Dk. 53 Yiğit Kemal Turan, Dk. 71 Onuralp Çakıroğlu, Dk. 90+1 Ekrem Terzi (Trabzonspor)
Bican Tibukoğlu'ndan en kritik penaltıda panenka!pic.twitter.com/1WrW8XqXbZ
— Sporxtv (@sporxtv) March 5, 2025
🔴🔵Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta'yı penaltılarda 5-3 ile eledi ve çeyrek finale yükseldi.
✅Salih Malkoçoğlu
✅Onuralp Çakıroğlu
✅Ekrem Terzi
✅Ömer Faruk Duymaz
✅Bican Tibukoglu
✅Federico Simonetto
✅Davide Bono
❌Dion Cakolli
✅Pietro Comi pic.twitter.com/S0NmX1G35r
— Sporx (@sporx) March 5, 2025