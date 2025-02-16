Trabzonspor, TED Ankara Kolejliler'i sahasında yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Carpartner TED Ankara Kolejliler'i 93-82 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk dakikalarında iyi savunma yapan ev sahibi hızlı geçişler sonucunda bulduğu sayılarla ilk periyodu 29-13 önde tamamladı.



Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Trabzonspor üstünlüğünü devam ettirdi ve 15. dakikayı 38-22 üstünlükle geçti. Üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açan Trabzonspor, soyunma odasına 49-31 üstünlükle gitti.



Üçüncü çeyrekte etkili olan Carpartner TED, peş peşe boyalı alanda bulduğu basketlerle farkı eritti ve skoru 60-47 yaptı. Skor avantajını koruyamayan bordo-mavili ekip, final periyoduna 69-61 önde girdi.



Carpartner TED, karşılaşmanın son periyodunda farkı 3 sayıya kadar düşürdü. Son 3 dakikada Creek ve Can Öğüt ile farkı yeniden açan Trabzonspor, karşılaşmadan 93-82 galip ayrıldı.



Bu sonuçla Trabzonspor ligde üst üste 16. galibiyetini aldı.



