Trabzonspor tarihinde 3. kez oldu!

Özellikle defans hattında yaşadığı problemlerle galibiyet serisi yakalayamayan Trabzonspor, bu sezon kalesinde en fazla 3 ve üstü gol yediği sezonlardan birini yaşadı.
Bordo-mavililer 2015/16 ve 2001/02 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 8 maçta kalesinde 3 ve üstü gol yedi.
Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor diğer 2 sezondan daha iyi bir performans sergiledi.
Hatırlanacağı üzere Trabzonspor 2015/16 sezonunda topladığı 40 puan ile ligi 13. Sırada bitirirken, 2001/02 sezonunda ise yine topladığı 40 puan ile bu kez ligi 14. Sırada bitirdi. O sezon küme düşen 16. Sıradaki Çaykur Rizespor'un 38 puanı vardı. (Kaynak: 61Saat)
Bordo-mavililer 2015/16 ve 2001/02 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 8 maçta kalesinde 3 ve üstü gol yedi.
Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor diğer 2 sezondan daha iyi bir performans sergiledi.
Hatırlanacağı üzere Trabzonspor 2015/16 sezonunda topladığı 40 puan ile ligi 13. Sırada bitirirken, 2001/02 sezonunda ise yine topladığı 40 puan ile bu kez ligi 14. Sırada bitirdi. O sezon küme düşen 16. Sıradaki Çaykur Rizespor'un 38 puanı vardı. (Kaynak: 61Saat)
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