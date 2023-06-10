Trabzonspor tarihinde 3. kez oldu!

Trabzonspor Süper Ligde hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonu geride bırakırken bordo-mavililerin neden bu kadar kötü tablo çizdiği istatistik verileriyle de ortaya çıkıyor.

, Fotoğraf; DHA
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Trabzonspor tarihinde 3. kez oldu!
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10 Haziran 2023 12:17
Son güncelleme 10 Haziran 2023 12:18
Özellikle defans hattında yaşadığı problemlerle galibiyet serisi yakalayamayan Trabzonspor, bu sezon kalesinde en fazla 3 ve üstü gol yediği sezonlardan birini yaşadı.

Bordo-mavililer 2015/16 ve 2001/02 sezonlarında olduğu gibi bu sezon da 8 maçta kalesinde 3 ve üstü gol yedi.

Ancak tüm bunlara rağmen Trabzonspor diğer 2 sezondan daha iyi bir performans sergiledi.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor 2015/16 sezonunda topladığı 40 puan ile ligi 13. Sırada bitirirken, 2001/02 sezonunda ise yine topladığı 40 puan ile bu kez ligi 14. Sırada bitirdi. O sezon küme düşen 16. Sıradaki Çaykur Rizespor'un 38 puanı vardı. (Kaynak: 61Saat)

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